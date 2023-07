thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag nahezu unverändert

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der thyssenkrupp-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 7,19 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der thyssenkrupp-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 7,19 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,22 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,13 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 298.796 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 4,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,35 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 11.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 EUR gegenüber 0,89 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 10.107,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10.599,00 EUR erwirtschaftet hatte.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 08.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,364 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

