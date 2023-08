thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittag

So bewegt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 6,84 EUR.

Die Aktie legte um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 6,84 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 6,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,87 EUR. Bisher wurden via XETRA 226.437 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 11,95 Prozent niedriger. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,86 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.950,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9.598,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 21.11.2024 dürfte thyssenkrupp die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,032 EUR in den Büchern stehen haben wird.

