thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Mittag zu

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 8,99 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 8,99 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,04 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 488.777 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,62 EUR an. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 22,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,156 EUR belaufen. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,78 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 20.11.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,282 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

