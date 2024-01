thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Montagmittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 5,74 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,8 Prozent auf 5,74 EUR nach. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 5,69 EUR. Bei 5,77 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 334.603 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Mit einem Zuwachs von 35,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.01.2024 bei 5,54 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,38 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 22.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,23 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8.812,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,62 Prozent verringert.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 12.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,763 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

