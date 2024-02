thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag nahe Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der thyssenkrupp-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 4,70 EUR.

Im XETRA-Handel kam die thyssenkrupp-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4,70 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,72 EUR zu. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,60 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.173.462 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,29 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 8,72 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,98 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.181,00 EUR im Vergleich zu 9.018,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q2 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,569 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

