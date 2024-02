thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 4,70 EUR zeigte sich die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die thyssenkrupp-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 4,70 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,72 EUR zu. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,69 EUR. Bei 4,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 147.666 Stück.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 8,74 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,98 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8.181,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9.018,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,569 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

