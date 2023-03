thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Mittag vor

Um 11:48 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 6,33 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 6,38 EUR. Bei 6,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 384.930 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 9,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 51,87 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 10,89 EUR.

Am 14.02.2023 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,12 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,06 Prozent auf 9.018,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.023,00 EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 09.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,535 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Salzgitter-Aktie deutlich höher: Salzgitter erreicht Analystenerwartungen - 2023 erheblicher Gewinnrückgang erwartet

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

thyssenkrupp-Aktie stark: Wohl kaum Interessenten für Stahlgeschäft von thyssenkrupp - CVC könnte zugreifen

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com