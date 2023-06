thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 7,14 EUR ab.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 7,14 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,21 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 151.823 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,77 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,17 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 41,62 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,18 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.107,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10.599,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,368 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

