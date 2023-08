thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 6,90 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 6,90 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,91 EUR. Bei 6,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.974 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (4,17 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,86 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 10.08.2023. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 9.598,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.950,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 21.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von thyssenkrupp.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,032 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

