thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp behauptet sich am Freitagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,31 EUR.

Anleger zeigten sich um 14:05 Uhr bei der thyssenkrupp-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,31 EUR. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,34 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,30 EUR. Bisher wurden heute 667.897 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Mit einem Zuwachs von 23,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.12.2022 bei 5,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 11,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 9,60 EUR angegeben.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,23 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.812,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 12.02.2025 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,768 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

