thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 5,81 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 5,81 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 5,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,79 EUR. Zuletzt wechselten 40.862 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2024 bei 5,54 EUR. Abschläge von 4,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,25 EUR.

Am 22.11.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,23 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.02.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 12.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,768 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

