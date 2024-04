thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Dienstagnachmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 4,76 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 4,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,75 EUR aus. Bei 4,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.236.697 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,54 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 36,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,29 EUR ab. Mit Abgaben von 9,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,13 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,50 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 15.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,411 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

