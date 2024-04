thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 4,77 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 4,77 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,75 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,77 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 72.745 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,54 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,04 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,29 EUR ab. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 10,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp gewährte am 14.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,28 Prozent zurück. Hier wurden 8,18 Mrd. EUR gegenüber 9,02 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 15.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,411 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

