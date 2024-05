thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 11:44 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 4,58 EUR. Bei 4,61 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 4,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 621.668 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,54 EUR an. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 64,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.02.2024 Kursverluste bis auf 4,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 6,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,13 EUR an.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,416 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

