thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,56 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 4,56 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,61 EUR. Bei 4,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.372.685 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,54 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,53 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.02.2024 Kursverluste bis auf 4,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,13 EUR.

Am 15.05.2024 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,06 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,11 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,416 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

