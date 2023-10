thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 6,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 6,45 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,48 EUR. Bei 6,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 214.615 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 20,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,36 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,63 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 10.08.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,12 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.598,00 EUR – eine Minderung von 12,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.950,00 EUR eingefahren.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 21.11.2024 dürfte thyssenkrupp die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,067 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab

METRO-Aktie im Minus: METRO-Chef rechnet nicht mit Ausstieg von Großaktionär Kretinsky

Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Freitagnachmittag