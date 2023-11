thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 6,95 EUR abwärts.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 6,95 EUR abwärts. Bei 6,87 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 550.236 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 10,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 24,09 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 9,63 EUR angegeben.

Am 22.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,63 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.812,00 EUR – das entspricht einem Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 12.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,756 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

