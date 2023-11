thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Vormittag gestärkt

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 7,04 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 7,04 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,06 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 3.300 Stück.

Bei 7,77 EUR markierte der Titel am 18.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,38 Prozent. Am 30.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 25,01 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,63 EUR.

Am 22.11.2023 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8.812,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.568,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.02.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 12.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,756 EUR fest.

