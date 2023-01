thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 2,1 Prozent auf 7,08 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,05 EUR ein. Mit einem Wert von 7,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.057.501 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 9,91 EUR markierte der Titel am 02.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 28,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,86 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 24.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,19 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.568,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte thyssenkrupp einen Umsatz von 9.441,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 13.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,536 EUR fest.

