thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag im Minus

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 7,19 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,18 EUR. Zuletzt wechselten 50.411 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.03.2022 auf bis zu 9,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 72,55 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,86 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 24.11.2022 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.568,00 EUR im Vergleich zu 9.441,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 14.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 13.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,536 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

