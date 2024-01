thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,82 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 5,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,87 EUR. Bei 5,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 508.064 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 17.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,84 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,25 EUR.

Am 22.11.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,63 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8.812,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,62 Prozent verringert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 12.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,768 EUR im Jahr 2024 aus.



