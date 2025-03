thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 9,25 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 9,25 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,37 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 3.294.312 Stück.

Bei 10,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 15,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,38 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,672 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

