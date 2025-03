thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Montagvormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 9,16 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 9,16 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,91 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 863.589 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 10,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 19,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (2,77 EUR). Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 230,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 6,38 EUR angegeben.

Am 13.02.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,18 Mrd. EUR gelegen.

Am 15.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Am 19.05.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,672 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags in Rot

XETRA-Handel So performt der MDAX mittags

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Verlustzone