thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Montagmittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 7,22 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 7,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 7,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 426.137 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,50 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,35 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 11.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,36 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,89 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,64 Prozent auf 10.107,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 10.599,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte thyssenkrupp die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,364 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

