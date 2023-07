thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Montagvormittag Boden gut

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 7,19 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 7,19 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,23 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 74.106 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 8,07 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,17 EUR am 30.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 42,00 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,35 EUR aus.

Am 11.05.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,36 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,89 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.107,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.599,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,364 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

ArcelorMittal-Aktie in Rot: Arcelor rechnet mit weniger Stahlverbrauch als bisher - Gewinneinbruch

thyssenkrupp-Aktie dreht auf: thyssenkrupp plant nach Wasserstoff-Förderung milliardenschwere Investitionen - Interesse für Stahlsparte sinkt offenbar