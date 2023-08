thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 7,14 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 7,14 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,15 EUR zu. Bei 7,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.258.326 thyssenkrupp-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 8,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Abschläge von 41,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,86 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 9.598,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10.950,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 21.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,032 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

