thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 6,52 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 6,52 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,39 EUR. Bisher wurden heute 258.358 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 15,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 4,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,63 EUR.

Am 10.08.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9.598,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.11.2023 terminiert. Schätzungsweise am 21.11.2024 dürfte thyssenkrupp die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,067 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im MDAX

MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen am Montagnachmittag zu

MDAX aktuell: MDAX am Montagmittag stärker