thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 6,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,47 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,39 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.503 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,52 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,63 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR im Vergleich zu 10.950,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 22.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 21.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,067 EUR je thyssenkrupp-Aktie stehen.

