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Heute im FokusDAX deutlich schwächer -- US-Börsen uneins -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
JPMorgan wird zum substanziellen Anteilseigner bei DroneShield. KSB-Aktie fällt zweistellig: Pumpenhersteller sieht Belastungen. Porsche mit etwas weniger Gewinn. Scout24 will Dividende deutlich steigern. Heidelberg Materials steigtert Dividende. BASF eröffnet neues Werk in China. SpaceX-Aktie bald an der Börse: Musk will mit Börsengang 75 Milliarden Dollar einsammeln.
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