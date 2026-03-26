thyssenkrupp hat mit einer anhaltend schwierigen Importsituation bei der Tochter Electrical Steel zu kämpfen. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX deutlich schwächer -- US-Börsen uneins -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus JPMorgan wird zum substanziellen Anteilseigner bei DroneShield. KSB-Aktie fällt zweistellig: Pumpenhersteller sieht Belastungen. Porsche mit etwas weniger Gewinn. Scout24 will Dividende deutlich steigern. Heidelberg Materials steigtert Dividende. BASF eröffnet neues Werk in China. SpaceX-Aktie bald an der Börse: Musk will mit Börsengang 75 Milliarden Dollar einsammeln.

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