Thyssenkrupp baut für 50 Mio EUR neues Autozulieferwerk in Ungarn

FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp investiert 50 Millionen Euro in ein neues Automobilzulieferwerk in Ungarn. Im Pecs im Südwesten des Landes soll in den kommenden Monaten ein neues Werk zur Herstellung von Ventiltriebs- und E-Motorkomponenten für Automobile entstehen. Der Start für die Serienbelieferung ist für Ende 2020 geplant, die Bauarbeiten sollen im September beginnen. Durch den neuen Produktionsstandort schafft thyssenkrupp in den kommenden Jahren rund 200 neue Arbeitsplätze.

Thyssenkrupp gehört nach eigenen Angaben in Ungarn zu den am schnellsten wachsenden Automobilzulieferern. Insgesamt hat das Unternehmen in den vergangenen drei Jahren rund 150 Millionen Euro in den Auf- und Ausbau neuer Zulieferwerke für die Autoindustrie in Ungarn investiert.

June 21, 2019 07:01 ET (11:01 GMT)