Thyssenkrupp benennt Werkstoffsparte in "tk accelis" um

DOW JONES--Thyssenkrupp gibt seiner Werkstoffhandelssparte Material Services einen neuen Namen. Das Geschäft, das zunehmend auch als Dienstleister entlang der Lieferkette agiert, soll künftig unter der Marke "tk accelis" am Markt agieren, wie der Ruhrkonzern in Essen mitteilte. Die neue Marke unterstreiche die Transformation des Unternehmens vom reinen Werkstoffhändler hin zum integrierten Lieferkettendienstleister, so Thyssenkrupp.

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Die neue Marke unterstütze zudem den Weg des Unternehmens, sich als eigenständige Organisation aufzustellen. "Unser neuer Name tk accelis treibt unsere Vorbereitungen auf die Kapitalmarktreife voran", sagte Sparten-CEO Ilse Henne. "Mit dem neuen Markenauftritt werden wir für unsere Kunden noch besser als werksunabhängiger Partner sichtbar und gewinnen ein scharfes, eigenständiges Profil."

Im Februar war aus Insiderkreisen verlautet, dass eine Abspaltung - für einen Börsengang oder einen Verkauf - noch in diesem Jahr über die Bühne gehen könnte.

Die nötigen Strukturanpassungen zur Vorbereitung auf die Unabhängigkeit seien abgeschlossen, sagte ein Sprecher seinerzeit.

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Thyssenkrupp-CEO Miguel Lopez will das Konglomerat aus einzelnen, teils wenig verbundenen Einzelgeschäften in eine Finanzholding mit eigenständig operierenden Gesellschaften umbauen. Die U-Boot- und Fregatten-Schmiede TKMS sowie das Wasserstofftechnikunternehmen Nucera sind bereits börsennotiert.

Wie Thyssenkrupp in der Mitteilung erläutert, leitet sich der neue Markenname von den englischen Begriffen "accelerate" und "access" ab. Er stehe für schnelle Lieferung und Prozesseffizienz sowie für die Verfügbarkeit von Materialien und Dienstleistungen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo/cln

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June 10, 2026 11:19 ET (15:19 GMT)