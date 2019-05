Thyssenkrupp-CEO stellt Mehrheiten an Industriegeschäften infrage

FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp wird sich im Zuge der neuen strategischen Ausrichtung des Konzerns möglicherweise Partner für einzelne Geschäftsfelder in seinen Industriegeschäften suchen, die dabei dann auch eine Mehrheit bekommen. "Wenn das in Partnerschaften besser geht, sind wir für solche Lösungen offen", sagte Konzernchef Guido Kerkhoff in einer Telefonpressekonferenz. Zu den Industriegeschäften gehören unter anderem der Anlagenbau und das Geschäft mit Fahrzeugkomponenten.

Nach der Abspaltung des Aufzugsgeschäftes werden Stahl- und Materialhandel den Kern des Konzerns ausmachen. "Hier kennen wir uns aus", sagte Kerkhoff. Auch hier kann er sich weitere Konsolidierungsschritte vorstellen, allerdings würde Thyssenkrupp hier immer die Mehrheit behalten wollen.

Ziel sei es, dass alle Geschäfte zu den besten in ihren Branchen gehörten. Es sei Zeit für einen "neuen disruptiven Ansatz", so Kerkhoff. Thyssenkrupp will sein lukrativstes Geschäft, die Aufzugssparte an die Börse bringen, um seine Eigenkapitalbasis substanziell zu stärken. "Der erwartete Erlös gibt uns die Flexibilität, alle Geschäfte konsequent weiterzuentwickeln, zu restrukturieren, aber auch Bestehendes in Frage zu stellen", sagte Kerkhoff.

Derzeit liegt die Eigenkapitalquote nach Kerkhoffs Worten unter 10 Prozent. An der Börse war deshalb zuletzt spekuliert worden, die jetzt abgesagte Aufteilung des Konzerns werde womöglich eine Kapitalerhöhung nötig machen. Derzeit sind die Margen in vielen Geschäftsbereichen niedrig, einige verdienen ihre Kapitalkosten nicht. Kerkhoff kündigte an, dass die langfristigen Ziele auch unter der neuen Strategie gälten. Performance sei das oberste Ziel.

