Thyssenkrupp-Chef Hiesinger geht auf Kritiker zu

Bochum (Reuters) - Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger ist auf seine Kritiker einen Schritt zugegangen.

Der Manager kündigte am Freitag auf der Hauptversammlung an, im Frühsommer die Ziele des Konzerns zu konkretisieren. "Wie genau wir das angehen, wird Teil unseres jährlichen Strategiedialogs von Vorstand und Aufsichtsrat im Mai sein", sagte der Manager bei dem Treffen in Bochum laut Redetext. Der Konzern werde nach der Gründung des Stahl-Joint-Ventures mit Tata Steel anders aussehen. "Entsprechend werden wir unser strategisches Zukunftsbild schärfen und auch unsere finanziellen Zielsetzungen anpassen." Er schloss nicht aus, weitere Geschäfte zu verkaufen.

Mehrere Investoren haben den Kurs des Mischkonzerns, der neben Stahl auch Aufzüge, Anlagen, Autoteile und U-Boote herstellt, scharf kritisiert. Die Fondsgesellschaft Union Investment hat klare Zielvorgaben für die einzelnen Sparten samt Zeitrahmen gefordert. Der nach der Krupp-Stiftung zweitgrößte Aktionär Cevian hat sich für den Verkauf weiterer Sparten ausgesprochen.