Thyssenkrupp entwickelt mit Adnoc kommerziellen Ammoniak-Cracker

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Thyssenkrupp-Tochter Uhde will zusammen mit der staatlichen Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) die Optionen im Zukunftsgeschäft mit Wasserstoff erkunden. Eine entsprechende Absichtserklärung zwischen beiden Seiten wurde jetzt unterzeichnet, wie der Chemieanlagenspezialist in Dortmund mitteilte.

Geplant ist zunächst die Entwicklung eines Ammoniak-Crackers für den Einsatz im großtechnischen Maßstab. Zum Einsatz wird dabei die Uhde-Reformertechnologie kommen.

Damit klimafreundlicher Wasserstoff bei der Energiewende die von der Politik angestrebte Rolle spielen kann, sind wirtschaftliche und technische Hürden zu überwinden. So ist sauberes Ammoniak der einfachste Weg, um Wasserstoff per Schiff zu transportieren. Nach dem Anlanden muss der Wasserstoff allerdings in einem Cracker aus dem Ammoniak extrahiert werden. "Zusammen mit Adnoc werden wir das letzte Puzzleteil für den globalen grünen Wasserstoffhandel im Großmaßstab liefern", sagte Uhde-CEO Cord Landsmann.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2023 05:39 ET (10:39 GMT)