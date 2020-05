Thyssenkrupp-Finanzchef sieht Liquidität als gesichert an

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit dem KfW-Kredit über 1 Milliarde Euro ist die Liquidität von Thyssenkrupp nach Einschätzung von Finanzvorstand Klaus Keysberg auch bei negativen Entwicklungsszenarien in der Coronavirus-Krise über die nächsten Monate hinweg gesichert. Der Überbrückungskredit habe eine Laufzeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Geld aus dem Verkauf der Aufzugssparte Elevator fließt, sagte er in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Am vergangenen Freitag war der Kfw-Kredit unterzeichnet worden, laut Keysberg zu einem marktüblichen Zins. Inklusive der freien Liquidität von 4,5 Milliarden Euro per Ende März sei Thyssenkrupp damit auch für den unwahrscheinlichen Fall gerüstet, dass Kunden ihre Lieferungen als Folge der Krise nicht bezahlen könnten, sagte Keysberg. Solche Szenarien habe man durchgespielt. Ausreichend Liquidität sei in dieser Zeit "ein wirklich hohes Gut". "Wir fühlen uns bei dem Thema nun wohl."

Fire-Sales von Geschäftsbereichen seien nicht erforderlich, weil das Geld nicht auszugehen drohe. Thyssenkrupp könne sich deshalb jetzt voll auf die Restrukturierung und eine verbesserte Performance in den einzelnen Geschäftsbereichen konzentrieren, so Keysberg.

Der Konzern hat einige Aktivitäten zum Verkauf gestellt, darunter auch den Anlagenbau (Plant Technology). Laut Keysberg liegen bereits von einigen Interessenten indikative Angebote vor. Es gebe auch gute Gespräche. Allerdings sei es in der aktuellen Situation sehr schwierig, einen Vertrag zu schließen. Alles stehe bei den potenziellen Käufern unter Corona-Vorbehalt. Gleichwohl treibe man die Verhandlungen mit Druck voran.

Zweifel am Zustandekommen des im Februar vereinbarten Verkaufs der Elevator-Sparte für 17,2 Milliarden Euro an ein Konsortium aus Finanzinvestoren hegt der Konzernvorstand nicht. Die Finanzierung der Käufer sei bereits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gesichert gewesen, so Keysberg. Bis spätestens Ende September erwartet Thyssenkrupp den Eingang des Geldes. Von den für das Closing erforderlichen 13 behördlichen Genehmigungen liegen acht bereits vor, darunter jene aus den USA, Kanada und China. Bei der EU-Kommission sei die Transaktion jetzt auch angemeldet worden.

In der nächsten Woche will Konzernchefin Martina Merz über die Zukunftsstrategie für Thyssenkrupp informieren, die sie mit dem Vorstand nach einer Bestandsaufnahme im vergangenen Jahr entwickelt hat. Dabei wird es auch darum geben, wie der Erlös aus dem Elevator-Verkauf eingesetzt wird, um den Konzern zukunftsfähig zu machen. Die Strategie für das Stahlgeschäft ist bereits vorgestellt und mit der Arbeitnehmerseite tarifvertraglich fixiert worden.

