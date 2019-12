Thyssenkrupp kündigt für Stahlsparte Konzept an

Düsseldorf (Reuters) - Im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung von Thyssenkrupp Steel Europe hat das Management den protestierenden Stahlkochern ein Zukunftskonzept und Investitionen für die kriselnde Sparte zugesagt.

"Wir glauben an die Zukunft des Stahls und werden unser Stahlgeschäft langfristig wettbewerbsfähig machen", hieß es am Dienstag in einer Erklärung. "Wir müssen investieren. Und das tun wir auch." Allerdings seien die finanziellen Mittel begrenzt angesichts der wirtschaftlichen Situation.

Derzeit seien jährliche Investitionen von 570 Millionen Euro geplant. Vorstand und Aufsichtsrat von Thyssenkrupp würden in den kommenden Wochen ein Zukunftskonzept prüfen und dann über die Investitionshöhe entscheiden.

Die IG Metall und der Betriebsrat fordern Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro über mehrere Jahre. Damit sollen die Standorte fit gemacht werden, um im Wettbewerb zu bestehen. Zudem läuft Ende Dezember ein Ergänzungstarifvertrag aus, der den Beschäftigten weitreichenden Schutz zusagt. Die Stahlkocher wollen davon möglichst viel in einer neuen Vereinbarung übernehmen.

Thyssenkrupp steckt in einer der größten Krisen seiner Unternehmensgeschichte. Die neue Vorstandschefin Martina Merz will den Konzern effizienter aufstellen, die Schulden zurückfahren, schwächelnde Geschäfte abstoßen oder Partner ins Boot holen.