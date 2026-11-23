Mit den vorläufigen Jahreszahlen hat thyssenkrupp nucera die eigene Ergebnisprognose verfehlt. Die Ursache liegt ausgerechnet in dem Bereich, der künftig das Wachstum liefern soll.

thyssenkrupp nucera hat die eigene Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 verfehlt. Das Konzern-EBIT dürfte nach den vorläufigen Zahlen bei -136 Mio. Euro liegen, angepeilt waren -105 bis -75 Mio. Euro. Der Umsatz halbierte sich nahezu auf rund 450 Mio. Euro und landete damit am unteren Ende der Spanne.

Ausschlaggebend sind zusätzliche Aufwendungen von knapp 40 Mio. Euro im vierten Quartal. Sie entstanden vor allem bei der Fertigstellung und Inbetriebnahme der ersten Anlagen für grünen Wasserstoff. Über das ganze Jahr summieren sich die Einmalbelastungen auf rund 110 Mio. Euro, darunter auch die Wertberichtigung auf die SOEC-Pilotanlage.

Ein Segment trägt, das andere belastet

Die beiden Sparten haben sich bisher sehr unterschiedlich entwickelt. Im Chlor-Alkali-Geschäft erfüllte nucera die Prognose. Das EBIT stieg auf 61 Mio. Euro, die Marge verbesserte sich auf rund 17 Prozent. Dieses Geschäft mit Elektrolysetechnik für die Chemieindustrie ist das stabile Fundament des Konzerns und finanziert faktisch den Aufbau des Wasserstoffbereichs. Dort brach der Umsatz auf 84 Mio. Euro ein, das Segment-EBIT rutschte auf -197 Mio. Euro.

Ohne die Einmaleffekte wäre der Konzernverlust deutlich kleiner ausgefallen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn die Kosten entstehen genau in dem Bereich, der künftig das Wachstum liefern soll. Laut Unternehmen gehen die Probleme vor allem auf fehlerhafte Zulieferkomponenten zurück, die nicht zu den Elektrolysezellen gehören. Das zeigt, dass die Abwicklung großer Projekte über die gesamte Lieferkette noch nicht reibungslos läuft. Für einen Anbieter, dessen Wachstumsstory auf solchen Projekten beruht, ist das ein wunder Punkt.

Das Auftragsbuch füllt sich

Auf der Nachfrageseite sieht es besser aus. Der Auftragseingang stieg um rund 60 Prozent auf 559 Mio. Euro, im Wasserstoffsegment von 26 auf 196 Mio. Euro. Hinzu kommt ein Bilanzierungseffekt. Nach IFRS 15 senken die Mehrkosten den rechnerischen Fortschritt der Projekte und damit den ausgewiesenen Umsatz. Ein Teil davon soll im Geschäftsjahr 2026/27 nachgeholt werden. Der Free Cashflow blieb mit 16 Mio. Euro positiv. Im Projektgeschäft hängt diese Größe allerdings stark davon ab, wann Kunden Anzahlungen leisten, und sagt daher nur begrenzt etwas über die Qualität des Geschäfts aus.

Charttechnik: Neues Jahrestief

Die Aktie stand schon vor der Meldung unter Druck und hat zum Wochenstart mit einer Kurslücke weiter nachgegeben. Damit notiert sie klar unter den gleitenden Durchschnitten der 50, 100 und 200 Tage, die zuletzt alle nach unten zeigen. Gleichzeitig hat sie das Sommertief unterschritten und den tiefsten Stand seit Jahresbeginn erreicht. Das spürbar höhere Handelsvolumen spricht für deutlichen Verkaufsdruck. Solange sich kein Boden bildet, bleibt das Chartbild also angeschlagen.

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Erstellung am 23.11.26 um 14:08 Uhr.

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