Thyssenkrupp Nucera mit vierfach größerem Elektrolyseur-Auftrag in Brasilien

FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp Nucera wird dem brasilianischen Chemieunternehmen Unigel im Bundesstaat Bahia eine vierfach größere Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff liefern als zunächst geplant. Im Rahmen des Besuchs von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Brasilien unterzeichneten beide Seiten am Wochenende eine entsprechende Absichtserklärung, wie die Thyssenkrupp-Tochter in Dortmund mitteilte. Danach soll die Kapazität von 60 auf 240 Megawatt (MW) erhöht werden.

Die Unigel-Anlage wird die erste in Brasilien sein, die mit Hilfe von regenerativer Energie grünen Wasserstoff im industriellen Maßstab herstellt. Der erste Teil bestehend aus Nucera-Standard-Elektrolyseuren mit 60 Megawatt Kapazität soll bereits Ende 2023 ausgeliefert werden. Unigel will grünen Wasserstoff und grünen Ammoniak Kunden anbieten, die ihre Produktion dekarbonisieren wollen.

March 13, 2023