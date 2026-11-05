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thyssenkrupp nucera nimmt Chlor-Alkali-Anlage für Kutch Chemical in Indien in Betrieb

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thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
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EQS-Media / 05.11.2026 / 11:32 CET/CEST

thyssenkrupp nucera nimmt Chlor-Alkali-Anlage für Kutch Chemical in Indien in Betrieb

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  • Erfolgreiche Inbetriebnahme eines großen Chlor-Alkali-Projekts für Kutch Chemical, einen der großen Spezialchemiehersteller Indiens mit integrierter Chlor-Alkali-Produktion
  • Jährliche Produktionskapazität von 220.000 Tonnen Natronlauge
  • Kutch Chemical setzt bei dem Projekt auf die neueste „BM Generation 6+“-Technologie von thyssenkrupp nucera

Mumbai / Dortmund, 5. November 2026 – thyssenkrupp nucera hat eine Chlor-Alkali-Anlage für Kutch Chemical Industries Limited in Padana im indischen Bundesstaat Gujarat erfolgreich in Betrieb genommen. Die Anlage verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 220.000 Tonnen Natronlauge (NaOH). Mit einer Produktionskapazität von bis zu 675 Tonnen 100-prozentigem NaOH pro Tag zählt sie zu den größten Chlor-Alkali-Anlagen mit einem einzelnen Produktionsstrang in Indien. Bei dem Projekt setzt Kutch Chemical auf die neueste „BM Generation 6+“-Technologie von thyssenkrupp nucera.

Mit der Anlage baut Kutch Chemical seine Produktion und die Versorgung des indischen Marktes aus. Die dort produzierte Natronlauge und das Chlor nutzt das Unternehmen sowohl für die eigenen Produktionsprozesse als auch für den Verkauf auf dem indischen Markt.

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thyssenkrupp nucera erbrachte für das Projekt Engineering-Leistungen, lieferte eigene Technologie und Equipment und unterstützte den Kunden beim Anfahren und bei der Inbetriebnahme der Anlage. Die Anlage verfügt über fünf Elektrolyseure auf Basis der „BM Generation 6+“-Technologie von thyssenkrupp nucera. Jeder Elektrolyseur kann bis zu 135 Tonnen 100-prozentiges NaOH pro Tag produzieren und ist damit der derzeit in Indien installierte Einzelelektrolyseur mit der höchsten Produktionskapazität. Der Betrieb der Elektrolyseure ist erfolgreich angelaufen.

„Dieses Projekt unterstreicht die Bedeutung effizienter und zuverlässiger Chlor-Alkali-Technologie für Kunden, die ihre Produktionskapazitäten erweitern“, sagt Kiran Joseph, CEO von thyssenkrupp nucera India. „Mit der Entscheidung für unsere neueste ,BM Generation 6+‘-Technologie setzt Kutch Chemical auf eine Technologieplattform zur weiteren Steigerung der Effizienz und Zuverlässigkeit der Chlor-Alkali-Produktion. Wir sind stolz darauf, zur erfolgreichen Umsetzung dieses wichtigen Erweiterungsprojekts beizutragen.“

Kutch Chemical Industries Limited, ein Unternehmen der Goyal Group of Industries, ist ein indischer Hersteller und Exporteur von Spezial- und Basischemikalien. Das Unternehmen betreibt einen integrierten Chemiekomplex in Gujarat mit Aktivitäten in den Bereichen Chlorierung, Nitrierung und Farbstoffzwischenprodukte. Die Zusammenarbeit zwischen Kutch Chemical und thyssenkrupp nucera begann im Jahr 2017. Seit der Realisierung der ersten Chlor-Alkali-Anlage unterstützt thyssenkrupp nucera den schrittweisen Ausbau des Standorts entsprechend den Wachstumsplänen des Kunden.

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„thyssenkrupp nucera verbindet bewährte Chlor-Alkali-Technologie mit umfassender Kompetenz in der Projektabwicklung und ist damit ein verlässlicher Partner für unsere Expansionspläne“, sagt Jai Prakash Goyal, Whole-time Director bei Kutch Chemical India. „Die erfolgreiche Inbetriebnahme dieser Anlage ist ein wichtiger Schritt für Kutch Chemical und unterstützt unser weiteres Wachstum im indischen Markt. Wir freuen uns darauf, unsere langjährige Zusammenarbeit fortzusetzen.“

 

Medienanfragen:  

Dr. Marcel Kleifeld
Senior External Communications Manager 
Telefon: +49 231 22972 4361
E-Mail: marcel.kleifeld@thyssenkrupp-nucera.com  
 

Investorenanfragen:

Dr. Hendrik Finger
Leiter Investor Relations
Telefon: +49 231 229 724 347
E-Mail: hendrik.finger@thyssenkrupp-nucera.com
  

Über thyssenkrupp nucera:

thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 GW. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie – ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

www.thyssenkrupp-nucera.com



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Emittent/Herausgeber: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Schlagwort(e): Unternehmen

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Sprache: Deutsch
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2429114  05.11.2026 CET/CEST

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30.06.26 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.05.26 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
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