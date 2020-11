Thyssenkrupp teilt automobilen Anlagenbau - 385 Jobs fallen weg

FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp hat sich auch für den automobilen Anlagenbau mit den Arbeitnehmervertretern auf eine sozialverträgliche Restrukturierung in Deutschland geeinigt. Danach sollen insgesamt 385 Stellen abgebaut und ein Standort in Sachsen zugunsten eines anderen aufgegeben werden, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.

Der Geschäftsbereich mit dem Namen System Engineering wird dabei im laufenden Geschäftsjahr aufgeteilt. Am Ende soll es einen auf Karosseriemontage spezialisierten Anlagenbauer geben, der weiter zur Konzernsparte Automotive Technology gehört.

Antriebs- und Batteriemontage werden dagegen in einem Unternehmen gebündelt, das zum Portfoliosegment Multi Tracks von Thyssenkrupp gehört. Zu Multi Tracks gehören in Zukunft Bereiche, für die sich der Konzern langfristig nicht als bester Eigentümer sieht. Sie sollen saniert und anschließend verkauft oder mit einem Partner weitergeführt werden. Wo dies nicht möglich ist, droht eine komplette Schließung.

Der Bereich Multi Tracks umfasst Geschäfte mit einem Gesamtumsatz von 5,5 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2020 03:37 ET (08:37 GMT)