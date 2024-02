thyssenkrupp nucera Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von thyssenkrupp nucera

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Montagmittag schwächer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

thyssenkrupp nucera-Aktien versuchen sich vor Quartalszahlen an Widerstand

thyssenkrupp nucera Aktie News: thyssenkrupp nucera gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Börsendebüt der thyssenkrupp nucera-Aktie unter der Lupe: So schnitt nucera bislang ab - und so könnte es weitergehen

Heute im Fokus

Walmart verhandelt wohl über den milliardenschweren Kauf von VIZIO. Kaufempfehlung der Société Générale schiebt BASF-Aktie etwas an. Jeff Bezos trennt sich erneut von Amazon-Aktien im Milliardenwert. Siemens Energy sieht in den USA hohen Bedarf für Transformatoren. Bilfinger stellt deutlich höhere Dividende in Aussicht.