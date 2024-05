thyssenkrupp nucera Aktie News: thyssenkrupp nucera reagiert am Vormittag positiv

thyssenkrupp nucera im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp nucera. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp nucera-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die thyssenkrupp nucera-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 12,15 EUR. Die thyssenkrupp nucera-Aktie legte bis auf 12,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 11,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.177 thyssenkrupp nucera-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp nucera-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp nucera 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp nucera-Aktie im Durchschnitt mit 22,25 EUR.

thyssenkrupp nucera ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp nucera wird am 13.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 01.09.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,186 EUR je thyssenkrupp nucera-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp nucera-Aktie

thyssenkrupp nucera rutscht trotz Umsatzplus in die roter Zahlen - Aktie bricht ein

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen

thyssenkrupp nucera-Aktie steigt zeitweise an 21-Tage-Linie - Analyst verweist auf Pilotprojekt