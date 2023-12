thyssenkrupp nucera Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit thyssenkrupp nucera ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp nucera zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,0 Prozent auf 16,97 EUR zu.

Die thyssenkrupp nucera-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 6,0 Prozent auf 16,97 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp nucera-Aktie bisher bei 17,20 EUR. Bei 16,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 159.538 thyssenkrupp nucera-Aktien umgesetzt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,80 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte thyssenkrupp nucera am 13.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können thyssenkrupp nucera-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

