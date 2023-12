thyssenkrupp nucera Aktie News: thyssenkrupp nucera am Dienstagnachmittag im Bullenmodus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp nucera. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 11,4 Prozent auf 18,53 EUR zu.

Um 15:51 Uhr wies die thyssenkrupp nucera-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 11,4 Prozent auf 18,53 EUR nach oben. In der Spitze legte die thyssenkrupp nucera-Aktie bis auf 19,26 EUR zu. Bei 17,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 433.535 thyssenkrupp nucera-Aktien gekauft oder verkauft.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,60 EUR für die thyssenkrupp nucera-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte thyssenkrupp nucera am 13.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp nucera-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 18.02.2025.

