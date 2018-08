Thyssens Stahlpartner Tata verdient mehr

Düsseldorf (Reuters) - Wenige Monate vor der Umsetzung des geplanten Stahl-Joint-Ventures zwischen Thyssenkrupp und Tata Steel Europe profitieren beide von den gestiegenen Werkstoffpreisen.

Tata habe in seinem europäischen Stahlgeschäft im zweiten Quartal 2018 operativ (Ebitda) 183 Millionen Pfund (rund 205 Millionen Euro) verdient, teilte der indische Mutterkonzern am Montag mit. Dies sei gegenüber dem ersten Quartal 2018 ein Plus 42 Prozent. Tata bekräftigte, bis Ende des Jahres die Transaktion mit Thyssenkrupp über die Bühne bringen zu wollen. Die Partner wollen den zweitgrößten europäischen Stahlkonzern nach ArcelorMittal schmieden.

Thyssenkrupp hatte in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt. Danach schloss Steel Europe im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (per Ende September) zwar mit einem bereinigtem Ebit von 228 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert ab. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres insgesamt habe der Wert aber auch dank höherer Preise mit 586 Millionen Euro deutlich über dem des Vorjahreszeitraums von 352 Millionen Euro gelegen.