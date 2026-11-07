Tianci International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

07.11.26 06:35 Uhr

Tianci International hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tianci International -6,260 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,76 Prozent auf 2,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tianci International 2,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,630 USD gegenüber -11,130 USD im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Tianci International mit einem Umsatz von insgesamt 14,24 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,28 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 53,45 Prozent gesteigert.

Redaktion Finanzen.net