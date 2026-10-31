Tianjin FUJI-TA Bicycle Industrial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Tianjin FUJI-TA Bicycle Industrial veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Tianjin FUJI-TA Bicycle Industrial hat ein EPS von 0,24 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,240 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,29 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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