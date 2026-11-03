Tianneng Battery Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Tianneng Battery Group hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,510 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 11,92 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,49 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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