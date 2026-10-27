Tianqi Lithium präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Tianqi Lithium stellte am 25.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tianqi Lithium ein EPS von 0,060 HKD je Aktie vermeldet.
Tianqi Lithium hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,02 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 150,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,80 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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