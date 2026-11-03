TianYu Eco-Environment A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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TianYu Eco-Environment A hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 173,7 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TianYu Eco-Environment A 123,3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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